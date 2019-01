Domenica 03 Febbraio 2019 ore 9:00

Raduno presso ingresso di Piazza Zisa



Mini corso Nordic Walking: SI



Attività Fisica: SI



Passeggiata Culturale: SI



Contributo: € 7 (*Per minorenne accompagnato gratuito)



Numero chiuso: Max 25 partecipanti





Difficoltà Percorso: Facile



Lunghezza Percorso: Circa 2Km



Tipologia 80%Sterrato accidentato 20% Asfalto/Cemento



Pendenza: Pianeggiante



Abbigliamento: Sportivo con marsupio. NO uso zaino, tracolla o borsa





Ambientazione: Dal 1165 ad oggi



Ambientazione: I re Normanni Guglielmo I e Guglielmo II



Luoghi: Il giardino, il sistema delle vasche, interni del Castello



Un'iniziativa per coniugare lo sport e la cultura e divertirsi con il Nordic Walking Art in Palermo! Ri-Scopriamo la città di Palermo sotto un nuovo punto di vista, oltre che storico, partecipando ad un'esperienza unica nel suo genere.V ITINERARIO Il Palazzo della ZisaL'iniziativa prevede:Prenotazione: OBBLIGATORIA ATTRAVERSO MODULO In caso di condizioni meteo avverse l'itinerario verrà sospesoNordic WalkingArt in Palermo