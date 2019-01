L'inaugurazione sarà preceduta da un intervento dello stesso Micari sul tema "Robotica e Comunicazione" e dalla presentazione dell'umanoide NAO da parte degli ingegneri Pilato e Augello dell'ICAR-CNR.

PALERMO - Domani, sabato 26 gennaio, alle 11.30, il Magnifico Rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari, inaugurerà la nuova Sala Robotica e Comunicazione del nostro Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo.La Sala Robotica e Comunicazione, dotata dei migliori sistemi per la didattica 4.0, rientra nel piano di investimento che l'istituto ha avviato già da alcuni anni per rendere il servizio educativo sempre più all’avanguardia, al passo con i tempi e aggiornato alle esigenze delle giovani generazioni contemporanee. Alle 10.00 dello stesso giorno il Rettore incontrerà gli studenti di quinto anno per un momento di orientamento universitario.