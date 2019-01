nell'area di servizio di Scillato, quando un autocarro è uscito fuori strada ed è finito contro l'auto dei poliziotti.il mezzo della pattuglia della Polstrada è andato distrutto, gli agenti in quel momento si trovavano all'esterno e per fortuna non sono rimasti coinvolti.ma la dinamica dello schianto è ancora in fase d'accertamento. nel tratto autostradale si registra un forte rallentamento al traffico con lunghe code d'auto. I rilievi sono in corso, sul posto anche gli uomini dell'Anas.