- Ha perso il controllo della macchina ed è finito fuori strada un automobilista rimasto ferito sulla Palermo-Mazara.L'incidente è avvenuto al chilometro 1+900, in direzione del capoluogo, dove sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale. Si registrano forti rallentamenti alla circolazione delle auto nel tratto compreso tra Villagrazia di Carini e Capaci.In base ai primi accertamenti l'incidente sarebbe stato autonomo, non risultano infatti altri veicoli coinvolti. Il ferito è stato trasportato in ospedale. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica.