Nella lettera l'Italia comunica formalmente all'Olanda che la Sea Watch 3 "è entrata nelle acque territoriali italiane dirigendosi verso il porto di Siracusa, con 47 migranti a bordo" e sollecita le autorità olandesi "a predisporre, con urgenza, gli adempimenti relativi all'organizzazione della presa in carico e del trasferimento in territorio olandese" delle persone a bordo".

E il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Giovanni Pettorino, dice:

"Ho inviato quindici minuti fa una lettera al governo olandese in cui viene ufficialmente e formalmente incaricato di occuparsi di questa imbarcazione che batte bandiera olandese e degli occupanti presenti a bordo". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la consegna di uno stabile confiscato alla mafia a Roma."Aspettiamo di capire - ha detto il ministro - con quali tempi e quali modalità il governo olandese, visto che la nave è sua, si farà carico di questa presenza. Posso aggiungere che sono in corso esami da parte delle forze dell'ordine sul comportamento di questa ong che pensa di imporre una sua legislazione in un Paese come l'Italia dove ci sono delle regole che vanno rispettate"."Siamo in attesa degli sviluppi". La nave "si è ridossata l'altra notte in prossimità delle coste della Sicilia perché c'era cattivo tempo. Al momento si trova in rada, fuori dal porto di Siracusa e attende".