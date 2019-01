E la speranza nasce dall'epilogo dopo la tragedia: Carmelo tornerà a casa, dalla sua famiglia, in Marocco. Lì riposerà per sempre. Forse sembrerà poco rispetto alla devastazione dell'ennesima vittima di una notte sotto le stelle. Forse è molto: quell'esistenza e quel nome avranno una memoria che sarà custodita.

Questa è una storia di speranza, anche se ha avuto inizio con il nero del lutto, con la morte di Carmelo, come lo chiamavano tutti, ovvero del clochard marocchino Abboudi Abdelghi, trovato in piazza De Gasperi, a Palermo, qualche giorno fa.della Comunità di sant'Egidio, ha seguito la questione in prima persona. Lo fa di solito, perché è Consuelo che accompagna i morti sotto le stelle di Palermo. Non li lascia mai soli. Si occupa delle pratiche della sepoltura ed è lì per una preghiera e un fiore, quando si celebra, in solitudine, il congedo.. Si è mossa, tra consolato, strada e comune, per venire a capo di tutto. “Era importante – dice -. Le vite non possono passare così. Carmelo era voluto bene. La parrocchia vicina lo sosteneva. Le famiglie gli davano una mano come potevano”. E la polleria dei paraggi gli ha regalato più di un pollo per sfamarlo.assessore alle Attività sociali, si è informato, ha appianato le asperità burocratiche. Ora commenta: “Carmelo aveva ricevuto un decreto di espulsione nel 2010. Eppure era qui. La sua è la vicenda di tanti invisibili e migranti che spesso hanno paura di essere aiutati per non venire allo scoperto. Mi pare una dimostrazione di come siano inutili certe prove di forza con l'illusione della sicurezza. Noi stiamo facendo il nostro per alleviare la sofferenza, tra centri diurni e presa in carico. Contiamo di fare ancora di più”.che ha rintracciato la famiglia di origine e si è messo a disposizione per favorire il rientro. Il console, Fatima Baroudi, ha seguito la vicenda punto per punto. Siamo ormai alle formalità nell'imminenza del rimpatrio.oppure è una storia incredibile nel tempo delle chiusure e della ferocia. Dalla polleria al console, passando per la chiesa e per il comune, senza dimenticare la generosità di Consuelo, è stata tessuta la stoffa di un piccolo miracolo.