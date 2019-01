, borgata marinara di Tommaso Natale. Sedici giorni dopo la riunione della nuova cupola Calogero Lo Piccolo e Leandro Greco hanno l'esigenza di incontrarsi. Da soli.Impossibile pedinare qualcuno senza essere notati. Da quando Lo Piccolo, boss di San Lorenzo, è tornato stabilmente a Palermo ha creato attorno a sé una rete di protezione capace di segnalare ogni presenza sospetta nelle piccole stradine della borgata.una telecamera in via Lucrezio. Non si sbagliavano. Il 14 giugno documentano un incontro fra Lo Piccolo e Leandro Greco, capo mandamento di Ciaculli. Vi partecipa anche Gaetano Savoca, figlio di Giuseppe, storico boss di Brancaccio. La casa è abitata da Angelo Ferrante che persino agli occhi degli investigatori risulta un “perfetto sconosciuto”.Vuole essere certo di non essere pedinato. Per prudenza transita due volte davanti al civico 10 di via Lucrezio. Vi fa ingresso alle 10:04 dopo essersi guardato bene intorno. Quarantasei minuti dopo la telecamera riprende l'arrivo di uno scooter. Alla guida c'è Savoca. Il passeggero è Greco. Si fermano lungo la via, fino a quando Ferrante non si affaccia all'uscio di casa.. Ferrante li accompagna con una Smart in un cantiere nautico a Barcarello, dove prosegue l'incontro. Poco dopo la Smart nera si allontana, a bordo non c'è più Ferrante che va via con un'altra macchina. È il rimessaggio di via dei Barcaioli, a Barcarello, il luogo sicuro per gli incontri. Praticamente impenetrabile., capomafia di Pagliarelli e boss anziano che ha presieduto la riunione della commissione provinciale che si è tenuta a Baida il 29 maggio scorso. Il cantiere è sì impenetrabile, ma è da tempo monitorato dai carabinieri. Più volte è stato immortalato l'arrivo di Giulio Caporrimo, reggente a San Lorenzo durante l'assenza forzata di Lo Piccolo.