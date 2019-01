Diventa definitivo il provvedimento del Tribunale del riesame.

Così lo scorso ottobre il Tribunale stabilì che Maurizio Zamparini meritava di finire ai domiciliari.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di misura cautelare sostenendo che non ci fossero esigenze cautelari. La Procura aveva presentato un ricorso firmato dal procuratore Francesco Lo Voi, dall’aggiunto Salvo De Luca e dai sostituti Dario Scaletta e Francesca Dessì. Il collegio composto da Antonia Pappalardo, Giuliano Castiglia ed Erika Di Carlo diede ragione ai pm. Quindi il ricorso in Cassazione da parte dei difensori.

Altro non fu che “un escamotage, un espediente” che, come spiegava lo stesso Zamparini a una sua collaboratrice, serviva per “smontare il castello che hanno montato sti cazzi qua”. E cioè i pubblici ministeri.

Ricorso rigettato, Maurizio Zamparini deve essere arrestato. La Corte di Cassazione ha dato il via libera alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Dunque nelle prossime ore il patron rosanero dovrà essere accompagnato nella sua abitazione. Una personalità "altamente negativa" e "assai incline alla commissione di delitti di falsità e soprattutto di falsità in ambito economico". È la stessa indagine che coinvolge, oltre al patron friulano, il figlio, la segretaria Alessandra Bonometti, cinque professionisti e l'ex presidente della società Giovanni Giammarva accusati, a vario titolo, di false comunicazioni sociali, ostacolo alle funzioni di vigilanza della Co.Vi.So.C., sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Contestualmente alle indagini penali, la Procura aveva chiesto il fallimento della società Us Città di Palermo. L'istanza, però, è stata respinta. Su quel processo e sul giudice Giuseppe Sidoti c'è un'altra indagine dei pm di Caltanissetta. Secondo il Riesame, fu un'operazione fasulla per dissimulare la reale situazione economico-patrimoniale della società. Ed ancora: "A fronte di una partecipazione valorizzata in bilancio per circa 18 milioni di euro la cessione viene effettuata alla stratosferica cifra, a confronto, di 40 milioni". Non fu solo un'operazione fittizia, dicono i giudici, ma "assolutamente incredibile". Sul fronte delle esigenze cautelari, secondo il Riesame, non c'era più il rischio di inquinare le prove (soltanto perché ormai sono state acquisite), mentre il rischio di reiterazione del reato si presentava con "massima intensità", non soltanto nelle vicende del Palermo Calcio, ma nell'intera "personalità dell'indagato" che ha dimostrato un "chiaro spregio delle regole della trasparenza per nulla limitato dalla consapevolezza di procedimenti giudiziari o amministrativi in corso".