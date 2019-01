E' ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Villa Sofia di Palermo, G.D di 79 anni, una donna di Giardinello, nel Palermitano.mercoledì sera, quando a soccorrerla sono stati i sanitari del 118, che l'hanno trovata in un lago di sangue nella sua abitazione. Sarebbe stata colpita con un'arma contundente dal figlio, un uomo con problemi psichici. Una corsa disperata, quella dell'ambulanza verso l'ospedale del capoluogo, dove la donna è arrivata in arresto cardiocircolatorio.dove è attualmente ricoverata in coma farmacologico. Gravissime le lesioni provocate dai colpi alla testa e in varie parti del corpo: la 79enne ha infatti riportato una contusione cerebrale, un'altra toracica e sono stati rilevati traumi cranico-facciali e al collo e al torace.La prognosi resta riservata, l'anziana è sotto stretto controllo dei medici che stanno monitorando le sue condizioni. Indagini in corso delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto nell'appartamento alla periferia del paese.