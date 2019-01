Dai dati trasmessi dalla Rap emergono dei numeri terrificanti: manutenzione strade carente, quella dei marciapiedi e' inesistente - dice Randazzo - La Rap nel 2018 ha eseguito interventi soltanto in 9 assi stradali e 6 assi relativamente ai marciapiedi. Rispetto alla programmazione ha eseguito soltanto il 30% delle manutenzioni stradali e soltanto il 7% delle manutenzioni dei marciapiedi previsti nell’anno".

"Siamo davanti ad una sostanziale incapacità dell’azienda partecipata Rap nel realizzare quanto programmato in materia di manutenzione strade e con questo ritmo per vedere una strada sistemata occorreranno 80 anni e per un marciapiede 1075 anni. Criticità che avevamo già denunciato mesi fa chiedendo all’amministrazione di procedere ad una immediata verifica del contratto di servizio con la Rap e la valutazione di un affidamento del servizio ad altre partecipate, ma nulla è stato fatto, il Sindaco è distratto fra propaganda e rimpasti e la città continua a sprofondare fra buche, rifiuti ed emergenza sepolture".

PALERMO - "La cattiva gestione della manutenzione strade e marciapiedi del 2018 del Comune di Palermo e' la fotografia di una città che sta letteralmente cadendo a pezzi; una situazione gravissima che ogni giorno mette letteralmente a repentaglio la vita dei cittadini". Lo dice il consigliere del M5s Antonino Randazzo. "Chiediamo al Sindaco di Palermo Leoluca Orlando di provare a fare uno sforzo e iniziare ad occuparsi realmente dei problemi della città oppure con un atto di amore verso i cittadini rassegnare le immediate dimissioni