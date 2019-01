: il loro istituto, nonostante lo chieda da dieci anni, non ha un impianto di riscaldamento e quello elettrico non riesce a supportare eventuali stufe. La conseguenza è che le ragazze e i ragazzi sono costretti a subire il freddo e che le lezioni terminano spesso prima del previsto, arrecando enormi disagi alle famiglie”. Lo dice il segretario provinciale di Idv Palermo Paolo Caracausi. “Parliamo di un liceo che ospita migliaia di studenti – continua Caracausi – ed è incomprensibile la mancanza di un adeguato impianto di riscaldamento. Chiediamo al sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, di intervenire al più presto”.- dice Marcello Susinno consigliere comunale di Sinistra Comune - da parte di famiglie i cui figli frequentano la scuola Collodi per manifestarmi il loro disagio relativo alla chiusura della scuola stessa e l’istituzione dei doppi turni presso la sede di Piazza Giovanni Paolo II. Non posso non comprendere i disagi che creano i doppi turni sia ai bambini sia alle famiglie che frequentano il plesso Collodi" - continua Susinno – e così ho subito scritto all'assessore alla Pubblica istruzione al fine di sensibilizzarla rispetto a un suo tempestivo intervento affinché in tempi brevissimi si possano garantire le dovute condizioni di igiene nella Scuola di Via Briuccia in modo da ripristinare il regolare funzionamento delle attività didattiche".Paulsen di via Cesare Terranova. I lavori vedranno il rifacimento degli spogliatoi e delle batterie dei servizi igienici comprensivi degli impianti elettrico e idrico sanitari, la manutenzione e la revisione degli ambienti e il ripristino delle condizioni di sicurezza, consentendo, quindi, la pubblica fruizione. Nei mesi scorsi, nell’ambito dell’attività di recupero degli spazi sportivi nelle scuole erano state aperte le palestre scolastiche Mattarella e Aloi dell’I.C. Mattarella Bonagia, San Basilio di piazza Magione 17 dell’I.C. Amari/Roncalli, Villa Gallidoro dell’I.C. Rapisardi Garibaldi, Falcone dell’I.C. Montegrappa Sanzio, Salerno dell’I.C. Cruillas e Leonardo da Vinci della S.m.s. Leonardo Da Vinci. Sono, invece ancora in corso di esecuzione i lavori per la riapertura della palestra del plesso Scipione di Castro dell’I.C. Colozza Bonfiglio che termineranno entro il prossimo mese di febbraio e della palestra del plesso De Gobbis dell’I.C. Sciascia. Infine, nel corso dell’anno scolastico saranno avviati i lavori della palestra del plesso Smith dell’I.C. Sciascia e nella palestra dell’I.C. Verga a piazza Origlione. Per il sindaco Leoluca Orlando e l'Assessore Emilio Arcuri, "si avvia sempre più a completamento l'iter, iniziato nel 2012, di messa in sicurezza delle scuole cittadine e dei relativi impianti sportivi, questi ultimi fondamentale strumento di crescita e socializzazione per gli studenti ma anche strumenti per legare le scuole al territorio. Grazie allo strumento dell'accordo quadro, si stanno rendendo sempre più veloci gli interventi, per recuperare rispetto all'arretrato e far sì che tutti gli impianti siano quanto prima resi disponibili”.