. Al momento i collaboratori sono rimasti 38. Il 31 dicembre, infatti, a lasciare l’incarico per la scadenza del contratto sono stati una trentina. Gli uffici di staff si sono così svuotati e vanno riempiti.Fra i nomi dei nuovi collaboratori c’è anche quello di Giuseppe Federico* nominato come addetto nella segreteria del presidente dell’Assemblea e commissario di Forza Italia. Il consulemte e’ stato assunto per un anno, avrà un compenso lordo di circa 1887 euro al mese. È stato riconfermato per un mese nello staff del presidente Miccichè anche Giuseppe Genco, che per il supporto alla gestione del personale di segreteria percepirà 2500 euro lordi.Il deputato questore(M5s) ha invece confermato l’incarico scaduto il 31 dicembre a Vincenzo D’Amico. Sarà impiegato nella segreteria per tutto il 2019. A D’Amico sarà corrisposto uno stipendio lordo di 1680 euro mensili. Un incarico identico, per scadenza, compenso e attività è stato affidato a Salvatore Maggiore. Riconferma nello staff di Siragusa fino al 31 dicembre 2019, infine, anche per Pietro Costa che però avrà una retribuzione lorda di 1850 euro al mese.Fra le new entry ci sono, poi, due collaboratori del deputato segretario(Pd). Il democratico ha conferito due incarichi semestrali per attività di segreteria: a Pietro Macuada per 749 euro lordi e Leandro Papa per 1099 euro.Nello Musumeci ha confermato per un mese l’incarico di circa 1500 euro ad Antonino Siino che ha il compito di tenere aggiornate le pagine social del governatore. Sempre a fine gennaio scadrà l’incarico di Carmelo Indelicato che per poco più di 1400 euro deve occuparsi di “rendere attuabile ed accelerare la realizzazione della programmazione turistica regionale nonché riguardo alle iniziative volte a favorire e promuovere l'attrazione turistica e la valorizzazione del patrimonio naturale e artistico della Sicilia, anche mediante eventi sportivi”., dal 9 al 31 gennaio, per un importo di circa 2700 euro, Giuseppe Pollicino arriva a Palazzo d’Orleans dopo una serie di collaborazioni con l’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità. L’ingegnere collaborerà con il presidente Musumeci nel ruolo di commissario per l’emergenza idrica e dei rifiuti offrendo da una parte consulenza nel campo energetico e ambientale e dall’altra occupandosi delle “problematiche correlate ai problemi del territorio e in particolare ai servizi speciali e alla protezione civile (prevenzione degli incendi)”.* Avevamo erroneamente fatto riferimento all’omonimo ex deputato. Ci scusiamo con i lettori e il diretto interessato