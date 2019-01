che la presenza di Cosa nostra è ancora forte e pervasiva. Abbiamo una mafia che detiene il controllo dei traffici di droga in aumento, che si è pesantemente infiltrata nel settore delle scommesse on line fonte di guadagni enormi e tranquilli perché non c'è la controparte. C'è una mafia che continua a imporre il pizzo e porre in essere estorsioni". Lo ha detto il procuratore capo Francesco Lo Voi nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario a Palermo.

che è massiccia e a questo proposito cito un dato: tra il il 2015 e il 2018 sono state iscritte ben 347 persone con l'accusa di intestazione fittizia dei beni - ha aggiunto Lo Voi - Ciò significa che queste persone, fatta salva la presunzione di innocenza per i giudizi in corso, si sono prestate e si sono rese disponibili a coprire le attività economiche dei soggetti indiziati mafiosi suscettibili di confisca dei beni. Questo significa da un lato infiltrazione nell'economia dal versante mafioso e dall'altro disponibilità alla creazione di coperture e questo dal versante dalla società civile inclusi gli aiuti da parte dei professionisti di vario genere possono rendere a questo tipo di attività. Per non parlare delle forme di riciclaggio in Italia e all'estero che rendono le indagini per recuperare i beni di provenienza illecita estremamente difficile". (ANSA).