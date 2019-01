auto ibride ai propulsori nautici e aeronautici.

I contenuti del progetto sono stati presentati nel corso di un incontro cui hanno partecipato il presidente del Tribunale dei minorenni di Palermo, Francesco Micela; il procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, Maria Vittoria Randazzo; la direttrice del Centro Giustizia minorile, Rosanna Antonia Gallo; la direttrice dell'Istituto, Clara Pangaro; il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, generale Giancarlo Trotta; il comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia della Finanza di Palermo, colonnello Alessandro Carrozzo; ed il comandante del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, colonnello Cosmo Virgilio.

Al via la seconda edizione del corso professionale di meccanica per i giovani detenuti del "Malaspina" di Palermo. L'iniziativa nasce dall'intesa tra l'Istituto Penale per i minorenni e il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza. I due docenti, infatti, vestono la divisa di finanziere.Si studiano i motori: dalle