Lo riporta Tgcom24 che ha raccolto le parole del senatore pentastellato nel corso di un'intervista televisiva: "Credo che Salvini abbia già deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche esiste. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro o un parlamentare, quindi andiamo in linea". nel corso di un'intervista televisiva: "Credo che Salvini abbia già deciso di non sottrarsi al processo, quindi il problema neanche esiste. Noi non abbiamo mai negato alla giustizia un ministro o un parlamentare, quindi andiamo in linea".

Paragone, nella trasmissione Accordi&Disaccordi su Nove ha aggiunto che il ministro dell'Interno "ha avuto il coraggio di rompere definitivamente col centrodestra. "Son disposto a scommettere sulla tenuta di questo governo. Non credo che le elezioni europee produrranno uno choc sul governo. Ci potrà essere un riequilibrio? Sì, va bene, ma non può comportare uno choc".

"Trovo incredibile che il M5S preannunci che voterà a favore dell'autorizzazione a procedere per il Ministro Matteo Salvini. Ai sensi della Legge n.1 del 1989 deve essere negata l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro che 'abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo". A dichiararlo è Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia (il partito di Giorgia Meloni voterà no) e presidente della Giunta Autorizzazioni della Camera.

Delmastro prosegue: "I grillini, quindi, ritengono che non sia un 'preminente interesse pubblico' fermare l'invasione? Smentiscono clamorosamente l'azione del loro stesso governo? Se così fosse saremmo evidentemente di fronte a qualcosa di più che un voto di dissenso, ma ad una clamorosa crisi di governo".

, annuncia che il partito voterà "sì" alla richiesta di autorizzazione a procedere per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in riferimento alle accuse di sequestro di persona per il caso "Diciotti".