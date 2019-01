creato sui social network da un gruppo di associazioni e organizzazioni che chiedono lo sbarco dei 47 migranti a bordo della Sea Watch, che si trova a un miglio dalle coste siracusane nella rada di Santa Panagia. L'evento da condividere sui social per invitare il maggior numero di cittadini a dare un segno dell'accoglienza all'equipaggio della nave e ai loro ospiti.

non ha autorizzato lo sbarco. Anzi, minaccia una

denuncia all'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione

clandestina. Il procuratore di Catania chiede lo sbarco dei

minori ma il ministro nega: 'hanno 17 anni', dice e scrive

all'Olanda, bandiera della nave, perchè li accolga. 'Non spetta

a noi', replica Amsterdam.

un presidio sulla costa della Baia di Siracusa. Tra i partecipanti anche ActionAid, presente con staff e attivisti a Siracusa. "Accogliamo con molto favore la richiesta della Procura dei minori di Catania di far sbarcare i minori - sottolinea in una nota ActionAid - tuttavia evidenziamo il pericolo di questa opzione politica che si è configurata in altre vicende: crediamo infatti che tutte le persone migranti, inclusi gli uomini adulti debbano avere tutele e accesso ai diritti. Per questo ActionAid chiede che tutte le persone a bordo della Sea Watch vengano immediatamente fatte sbarcare".