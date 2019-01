CANICATTI' (AGRIGENTO) - I tifosi del Canicattì calcio non potranno seguire in trasferta la loro squadra impegnata a Licata. Per motivi di ordine pubblico infatti è stata vietata la vendita dei biglietti ai soli tifosi biancorossi. Per la questura il confronto diretto per la promozione è ad "alto profilo di rischio". I tifosi provenienti da Canicattì dunque non potranno assistere alla gara e saranno tenuti lontano dallo stadio dove è previsto lo svolgimento dell'incontro.(ANSA).