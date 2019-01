La nave è ancora in mare Italia insieme a tre parlamentari, Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi e Nicola Fratoianni, è salito a bordo. Toccando con mano la sofferenza dei 47 migranti a bordo dell’imbarcazione. Dopo essere stati salvati dal naufragio, da giorni sono in mare, “in condizioni di enorme disagio con le quali ti confronti e ti accorgi che è una follia non farli scendere”, dice Italia. Che aveva rivolto al governo nei giorni scorsi l’appello della città di Siracusa, disponibile ad accogliere le persone della Sea Watch, per le quali i porti restano chiusi.I migranti africani soffrono vomito e inappetenza, racconta il sindaco: “Sono senza scarpe, hanno vissuto lunghi traumi, c’è gente che viene da anni di prigionia in Libia. Ci sono persone che sono state torturate. Dicono ‘Questa per noi è una prigione’. Sono costretti in spazi angusti, con il continuo rollio, dormono per terra, non si possono lavare. Sotto un profilo umanitario non è accettabile lasciare persone a vivere così”. A bordo anche i quindici minorenni, nessuno di loro è stato fatto sbarcare."Non abbiamo forzato alcun blocco - ancora Italia - e nessuna motovedetta ci ha impedito di salire ma era mia intenzione portare il sostegno della comunità siracusana che rappresento a queste persone che vivono una condizione di estremo disagio emotivo e fisico. Ho spiegato loro che nessuna pensa loro siano pericolosi ma esseri umani"