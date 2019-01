MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - “Ben venga l’intesa tra il presidente della Liguria, Toti, e il presidente della Regione Siciliana, Musumeci. Nessun problema, anzi: la loro alleanza sarà un arricchimento che renderà più forte il centrodestra che unito in Sicilia vale il 50 per cento, ovvero quanto un partito del 5 per cento a livello nazionale". Così il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, a Mazzara del Vallo, per festeggiare i 25 anni della nascita di Forza Italia."Per le elezioni europee faremo liste fortissime, con candidature ben spalmate nel territorio, al fine di rappresentare tutte le istanze che provengono dalle nostre province - ancora Miccichè -. Se ci sono altri partiti disposti a lavorare con noi siamo disponibili, al fine di costruire un centrodestra sempre più forte e in grado di riprendersi il ruolo guida che ci spetta sia a livello nazionale che europeo, dove i nostri valori liberali e popolari costituiscono il faro per dare un indirizzo politico aderente alla realtà sia a Roma che a Bruxelles".