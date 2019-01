Non cediamo all’odio collettivo - dice Miccichè -. Non si può avere nella propria proposta politica l’eliminazione dell’altro perché ha il colore della pelle diverso – ha aggiunto il presidente -. Siamo tutti scuri in faccia e non mi sembra che Salvini sia un ariano".

i parlamentari nazionali Francesco Scoma, Gabriella Giammanco, Urania Papatheu e Renato Schifani. "Salvini non può, ogni volta, usare vite umane per fare propaganda - le parole di Scoma -. I diritti umani vengono prima di ogni esigenza. Questo atteggiamento è oramai intollerabile, permetta al più presto di far sbarcare minori a bordo della Sea Watch3. Forza Italia - conclude - non rimarrà a guardare di fronte a questo atteggiamento vergognoso".

: "E' peggio di Hitler", attacca Miccichè da Mazara del Vallo nel corso di una iniziativa per i 25 anni di Forza Italia. "A questo signore hanno detto di far scendere i bambini dalla nave e ha risposto di no. Salvini è peggio di Hitler. Quando dice 'prima gli italiani' mi fa impazzire, perché Hitler diceva prima gli ariani, uguale". Frasi che arrivano nel giorno in cuiper accertarsi delle condizioni dei migranti.E' pericolosissimo che Salvini vieti ai bambini di sbarcare: ma che uomo sei? Forza Italia si può alleare con la Lega, ma in Sicilia sull’immigrazione dobbiamo essere noi a dire ciò che dobbiamo fare", ancora Miccichè che torna quindi ad attaccare il leader della Lega sul tema dell'immigrazione, così come avvenuto diverse volte in passato, a partire dallo "stronzo" rivolto a Salvini nei giorni di agosto 2018, quando la nave Diciotti della Marina militare era ferma al porto di Catania con a bordo i migranti salvati nel Mediterraneo. "Bernardette Grasso, Gaetano Armao, Edy Bandiera e Mimmo Turano. "Siamo antropologicamente diversi dalla Lega - ancora Miccichè, che è anche commissario di Forza Italia nell'Isola -. In Sicilia siamo 5 milioni, altri 5 milioni di siciliani sono nel resto d’Italia e altri 50 milioni nel mondo. Siamo noi gli emigranti. È assurdo che ci vengono a chiedere se siamo favorevoli o no ai migranti. Ciascuno di noi ha un parente che è stato costretto a lasciare la Sicilia per mancanza di lavoro". Seduti al 'Rivoli di Mazara anche"Siamo venuti qui per verificare le condizioni di chi sta a bordo - dice Nicola Fratoianni -. Li abbiamo incontrati e ci hanno mostrato le loro cicatrici, le torture subite. I loro occhi dicono tutto. Sono persone che sono state salvate e chiedono che vengano riconosciuti i loro diritti umani". Sono qui per chiedere che sia consentito a queste persone di sbarcare perché possano chiedere asilo - aggiunge il segretario nzionale di Sinistra italiana - chiedono solo di non essere più torturati. Come parlamentare mi sento in dovere di dare voce a chi non ne ha. Questo è il confine dell'Europa. Ma questa è una partita politica che non si può giocare in modo cinico".