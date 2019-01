di recuperare angoli della città degradati o semplicemente “brutti”. La giunta Orlando ha approvato delle linee guida per dare regole a quella che ormai, nel mondo, è una vera e propria arte di strada che tramite pittura, spray, poster o stencil, decora e dona nuovo splendore a muri, recinzioni o immobili spesso grigi o diroccati. Un fenomeno diffuso anche in città, specie nei quartieri più periferici, ma finora rimasto senza punti fermi: grazie alle linee guida, gli uffici potranno adesso lavorare a una sorta di censimento degli spazi da destinare alla Street Art.sono stati protagonisti del recupero di tanti spazi cittadini – spiega il sindaco Leoluca Orlando - Le linee guida sono propedeutiche a un regolamento che, come quello sulle arti di strada, servirà a stimolare una vitalità attiva, allegra e colorata". Il Comune si è confrontato con gli artisti e ha organizzato tavoli di lavoro da cui sono poi scaturite le linee guida che consentiranno a tutti di esprimersi senza infrangere le regole.come si legge nella delibera, promuovendo “la corretta e legale espressione della Street Art, contribuendo a migliorare lo stato di degrado di zone periferiche” e contrastando “azioni di vandalismo”. Gli artisti dovranno iscriversi a un apposito albo e potranno utilizzare solo spazi appositamente selezionati dal Comune, su proposta degli stessi artisti o dei presidenti di circoscrizione: l’elenco dei luoghi (con tanto di targa) sarà corredato di planimetrie e fotografie e sarà inoltrato anche alla Soprintendenza prima di essere approvato in giunta. Anche altri enti pubblici o privati potranno mettere a disposizione i loro spazi per produzioni temporanee o permanenti. Escluse ovviamente tutte le aree sotto tutela o che potrebbero distrarre gli automobilisti o creare intralci ala circolazione.al Comune una e-mail (marketingterritoriale@comune.palermo.it); in caso di minorenni, servirà anche l’autorizzazione del genitore. Gli artisti saranno responsabili degli spazi e potranno autogestirsi mantenendo, modificando o cancellando le opere e prendendosi cura dell’area assegnata.