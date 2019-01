ROMA - "Parlando di migranti, in genere era abbastanza comune dire: 'perché la Chiesa continua a ripetere che è necessario accoglierli? Perché non li accolgono loro?' In questo caso, noi vorremmo accoglierli però non c'è la possibilità di farlo. È stato dichiarato esplicitamente dalla conferenza episcopale italiana e anche dall'associazione Giovanni XXIII e quindi esiste anche questa contraddizione". Lo ha detto il cardinale Gianfranco Ravasi, a Tgcom24 "Stanze Vaticane"."Al di sopra di tutto però c'è il tema dell'umanità. Il mio augurio - ha aggiunto il cardinale presidente del Pontificio Consiglio della Cultura - è che ci sia questa prevalenza dell'umanità. Che è una questione corale che coinvolge tutta l'Europa ma che ha avuto il uso vessillo nel popolo italiano. Come è successo in Calabria dove i cittadini hanno costruito una catena umana per aiutare i migranti. Questo aspetto dell'umanità spero sia così forte da far sì che tutte le ragioni siano inferiori rispetto alla grandezza dell'essere uomini e donne".(ANSA).