ROMA - "I tigì e la sinistra ci raccontano di mare in tempesta, di un freddo cane e di bambini a bordo... Come no, guardate voi!!! Io vedo uomini a torso nudo, mare calmo, cuffie e telefonini... Non cambio idea: in Italia si arriva rispettando le regole, altrimenti STOP". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, postando su twitter un video della Sea Watch 3.