ROMA - "Qualche settimana fa Di Maio disse che per donne e bambini avremmo dato una lezione di umanità al mondo intero. In questi giorni, con le persone a bordo della Sea Watch, stiamo offrendo uno spettacolo indecente di disumanità. Ed è responsabilità di tutto il governo. Di Salvini e dei suoi accoliti stellati, che continuano ad assecondare ogni angheria del ministro dell'Interno. Tanto che nel pieno di una nuova tensione, generata proprio da Salvini, Grillo ha sponsorizzato esplicitamente l'alleanza con la Lega". Lo dichiara Giuseppe Civati, fondatore di Possibile, parlando della situazione sulla Sea Watch. "Le persone devono sbarcare - aggiunge Civati - non è accettabile portare avanti politiche fallimentari. Con questo comportamento si creano solo casi del genere. Ma il problema, del resto, è che Salvini non vuole affrontare la questione, in termini seri: ha interesse soltanto a lucrarci in ottica elettorale".(ANSA).