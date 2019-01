- "Puntiamo al raggiungimento di tre obbiettivi,le nostre tre parole chiave:del documento approvato dal consiglio nazionale del movimento alla fine del congresso all’Astoria Palace di Palermo.. Vogliamo fare crescere la Sicilia attraverso la valorizzazione delle risorse di cui dispone. E sono tantissime. Non possiamo - ha proseguito - attribuire le colpe del nostro fallimento di certe nostre iniziative ad altri. Spesso le responsabilità sono nostre e dobbiamo assumerle. Vogliamo offrire al dibattito pubblico siciliano in vista delle elezioni europee - ha concluso - questi tre obbiettivi insieme a quello del riconoscimento e della valorizzazione dei nostri prodotti e alla proposta della nascita di una regione mediterranea”.A soli tre mesi dalla fondazione il movimento, si torna a riunire per fare il punto e i leader del movimento hanno comunicato cheal fine di formare un fronte unico di lotta che ponga il Mezzogiorno come risorsa dell’Italia per uscire dalla crisi.ha affermatoo -. Un governo centrale che non comprende il fatto che la Sicilia può essere una valvola di sviluppo per l’intero paese. Dopo tre mesi siamo presenti in tutto il territorio regionale. Non è rilevante il fatto numerico ma piuttosto il fatto che in ogni provincia si è aperto un tavolo di confronto per immaginare lo sviluppo della regione”.. Nel frattempo le idee sono chiare sul pubblico che intende raccogliere. “”Noi - ha detto infatti Grillo - parliamo a chi è stato di sinistra e a chi è stato di destra. Siamo un movimento che si batte solo per gli interessi del territorio e di chi lo abito. Non guardiamo al passato ma al futuro”.I “Siciliani verso la Costituente” hanno ribadito la soddisfazione per la creazione all’Assemblea regionale siciliana dell’intergruppo parlamentare per l’identità siciliana, a cui aderiranno gli ex deputati che sono iscritti al movimento. Un messaggio è poi rivolto anche a Nello Musumeci. La formazione politica ha rivolto il proprio plauso all’inquilino di Palazzo d’Orleans per il suo sforzo di trovare l’attenzione necessaria alla realizzazione delle infrastrutture indispensabili a recuperare il divario con il nord del Paese.