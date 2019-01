in più per sollecitare ed impegnarci ad accelerare e sostenere la regolarizzazione degli occupanti che ne hanno i requisiti di legge, sia per gli immobili comunali sia per quelli dello Iacp".

sfruttando un cavillo della legge nazionale ed allargando la platea di coloro che, in base alla norma regionale, ne avrebbero diritto. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, striglia ancora una volta l’Anagrafe e firma di proprio pugno un provvedimento che Palazzo delle Aquile annuncia essere solo il primo di una lunga serie e che, potenzialmente, riguarda migliaia di persone.proprio perché abusivo, non può ottenere la residenza. Una situazione che, negli effetti pratici, significa non poter stipulare un regolare contratto per la corrente elettrica o per l’acqua, avere un pediatra di riferimento per i figli, chiedere agevolazioni e contributi di vario tipo, tra cui il prossimo reddito di cittadinanza. A Palermo si stima che ci siano 3.700 famiglie, per un totale di 12 mila persone, che occupano illegalmente circa 2 mila alloggi del Comune e 1.700 circa dello Iacp, di cui quasi mille solo allo Zen: case che comunque risultano fornite di acqua e luce anche in mancanza di regolari contratti. Una sorta di mercato illegale e parallelo di cui fanno le spese le aziende erogatrici dei servizi e a cui Palazzo delle Aquile adesso prova a mettere un freno.dal comune capoluogo e che consente agli occupanti abusivi di mettersi in regola pagando i canoni mai corrisposti, ma solo a patto di poter dimostrare in qualche modo di abitare nell’alloggio almeno dal 2001: una previsione che, di fatto, taglia fuori almeno un terzo delle 3.700 famiglie coinvolte, che non possono così avere la residenza e rendendo la norma assai meno efficace del previsto.del 2014 che sì vieta la residenza a chi è abusivo, ma in un comma (1 quater dell’articolo 5 del decreto 47/2014) ammette che il sindaco possa concederla in deroga “a tutela delle condizioni igienico-sanitarie” e in presenza di minori, disabili o anziani. In pratica, proprio perché la mancanza della residenza impedisce (almeno in teoria) di avere acqua e luce, se ci sono bambini o disabili si rischia l’emergenza sanitaria e così il primo cittadino può comunque iscrivere le famiglie all’Anagrafe.degli uffici di viale Lazio, ha deciso di firmare in prima persona un’ordinanza per concedere la prima residenza e si dice pronto a firmare anche le altre. Le stime dicono, infatti, che quasi tutte le famiglie escluse dalla norma regionale (oltre mille) rientrano invece nella possibilità di deroga, che rimarranno abusive ma almeno iscritte all’Anagrafe.sociale e di contrasto all'illegalità – spiega il Professore - Sappiamo tutti che centinaia di cittadini, migliaia di palermitani sono oggi costretti ai margini perché formalmente impossibilitati ad accedere ai servizi essenziali come quello sanitario, i pediatri per i propri figli, un regolare e legale contratto di fornitura di acqua ed energia elettrica. Permettere a questi cittadini di uscire dall’illegalità significa rompere il condizionamento che la criminalità può esercitare. Motivo, hanno i requisiti per le graduatorie di edilizia popolare e hanno minori, anziani o disabili a carico; oppure che rientrano nei casi previsti dalla Finanziaria 2018 e che quindi hanno deciso di sanare la propria posizione e hanno iniziato a pagare gli arretrati. Aspetto, quest’ultimo, non secondario: il canone annuo medio è di 650 euro e i debiti ammontano a decine di migliaia di euro che gli abusivi potranno rateizzare e pagare negli anni; ma, nel caso in cui saltino quattro rate, la residenza potrebbe essere revocata.