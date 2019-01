di Palermo passano sotto la gestione dell’Amap, che già cura il servizio per 33 comuni. Questo il contenuto di un accordo tra la vecchia Asi, oggi Irsap, e la società partecipata del comune di Palermo che partirà dal primo febbraio e riguarderà la zona di Brancaccio, quella di Carini ma anche Lercara Friddi e Termini Imerese. Si tratta di intere zone che ospitano aziende e industrie e che quindi sono dotate di fognature e condutture idriche, oltre che di sistemi di depurazione, realizzati dall’allora Asi e che adesso passeranno in blocco all’Amap che si occuperà anche della loro manutenzione ordinaria e straordinaria.una previsione di legge e prevede nell’immediato alcuni interventi urgenti, specie a Carini dove l’azienda investirà ben 350 mila euro. Amap si farà carico a Brancaccio delle condotte per acque bianche e nere che si collegano a corso dei Mille; a Termini Imerese, oltre alle reti già gestite, riceverà un impianto di depurazione e condotte, ma solo una volta completati e collaudati; a Lercara reti idriche e fognarie e una vasca di accumulo; a Carini il depuratore di contrada Ciachea, la rete fognaria nera a gravità, quella bianca con scarico a mare che recapita l’acqua piovana sull’impianto di sollevamento di contrada Ciachea, la rete idrica industriale, quella potabile e un serbatoio di accumulo.di sviluppo industriale a 360 gradi per fornire servizi integrati ai cittadini ed enti che operano nel territorio di nostra competenza", dice la presidente Maria Prestigiacomo. Per il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, "Amap è sempre più una azienda leader nel settore idrico. Questo conferma il fatto che le aziende pubbliche, quando gestite in modo professionale e con spirito di collaborazione e sinergia fra i soci e con la collaborazione della dirigenza e dei lavoratori, sono altamente competitive e possono coniugare ottimi risultati di gestione finanziaria con la qualità dei servizi".