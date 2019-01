. L'evento si chiama "Alternativa Sicilia" ed è il tentativo di Articolo 1 di dialogare con altri soggetti per ricostruire un'area a sinistra. Presente Roberto Speranza, coordinatore nazionale del movimento nato dalla scissione del Pd. L'incontro nella chiesa di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza è stato aperto dalla ex deputata regionale Mariella Maggio e ha visto gli interventi del parlamentare nazionale eletto in Sicilia Guglielmo Epifani, del coordinatore regionale Pippo Zappulla e del deputato regionale Claudio Fava, ma anche di esponenti dell'associazionismo e del mondo studentesco. Tra i temi toccati, l'opposizione ai populismi al governo, l'accoglienza ai migranti, la necessità di partecipare alle battaglie dal basso sui territori.