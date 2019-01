PALERMO - Avvenimenti previsti per lunedì 28 gennaio in Sicilia:1) PALERMO - Steri, ore 09:00 L'Università degli Studi di Palermo, nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, organizza una serie di iniziative per commemorare le vittime dell'Olocausto. In programma, tra l'altro, il seminario "Parole, suoni e immagini per ricordare la Shoah".2) CATANIA - Cimitero, viale degli Uomini Illustri ore 09:30 Cerimonia commemorativa dedicata a Giovanni Verga in occasione dell'anniversario della morte. Partecipano, tra gli altri, l&rsquoassessore alla Cultura Barbara Mirabella e rappresentanti dei Comuni di Vizzini, Mineo, Aci Castello e Nicolosi.3) CATANIA - Prefettura ore 10:30 Il prefetto Claudio Sammartino consegnerà le medaglie d'onore a italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale4) CATANIA - Stazione ferroviaria Giovanni XXIII ore 10:30 Presentazione del convegno 'Bellezza e mobilità sostenibile nella città di Bellini', voluto da Città metropolitana di Catania, Ferrovia Circumetnea, Teatro Massimo Bellini, Università degli Studi di Catania, Associazione musicale Pedara per Gianluca Campochiaro.5) MESSINA - Sede Centrale, via Salandra e Distaccamento di Milazzo, ore 10:30 Il sottosegretario all'Interno con delega ai VV.F., sen. Stefano Candiani, unitamente al Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi, faranno una visita al Comando di Messina ed incontreranno il personale dipendente Vigili del fuoco. L'incontro prevede una breve prolusione del comandante Provinciale, Ing. Mario Falbo ed una tavola rotonda.6) PALERMO - Sala Rossa del Politeama Garibaldi, ore 11:00 Noa incontrerà i giornalisti per parlare del suo nuovo progetto, "Letters to Bach", che sarà presentato, in prima europea, a Palermo, martedì 29. Il concerto aprirà la stagione serale 2019 dell'Associazione Siciliana Amici della Musica.7) PALERMO - Ex Chiesa S. Mattia ai Crociferi, via Torremuzza 28, ore 16:30 Assemblea regionale di Articolo Uno Mdp #Ricostruzione #Sinistra. Il coordinatore nazionale di Articolo Uno Mdp, Roberto Speranza parteciperà alla manifestazione "Alternativa Sicilia". Interverranno, inoltre, Guglielmo Epifani, deputato di Leu, Claudio Fava, deputato regionale Centopassi e Pippo Zappulla, coordinatore regionale Articolo Uno Mdp.8) PALERMO - Istituto Gonzaga, via Piersanti Mattarella 38, ore 18:30 Serata di jazz a scuola, per promuovere l'integrazione e l'inclusione, attraverso la musica, dei migranti. Nell'ambito della terza edizione di "Jazz@School" si esibirà la "Bias Band", con musicisti africani.(ANSA).