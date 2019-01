Per la morte del bimbo di sette anni ieri in un'abitazione di Cardito, nel Napoletano, la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha emesso un provvedimento di fermo per omicidio volontario a carico del compagno della mamma della vittima, un 24enne nato in Italia da genitori stranieri. Era stato interrogato nella notte e la sua versione era stata messa a confronto con quella della mamma del bimbo e della sorellina della vittima, che è rimasta ferita ed è ricoverata al Santobono. Il 24enne ha respinto le accuse sostenendo che il bambino sarebbe caduto dalle scale.