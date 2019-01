Due le novità introdotte quest'anno dal governo giallo-verde, entrambe contenute nella discussa manovra finanziaria.

La domanda dovrà contenere la documentazione che attesti il pagamento della retta relativa al primo mese di frequenza (o l'iscrizione, in caso l'asilo preveda il pagamento successivo alla frequenza).

Il bonus è previsto anche per i bambini che necessitano di assistenza domiciliare. In questo caso, è richiesto un attestato rilasciato dal pediatra - per l’intero anno di riferimento - che confermi “l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

Si tratta di un contributo statale, messo a disposizione dei neo genitori, per ammortizzare le spese scolastiche relative ai primi anni di vita del piccolo.. Dall'anno della sua introduzione - il 2016 - il bonus prevedeva un tetto massimo di mille euro in un anno, da definire in base al reddito. Al contrario, dal 2019, il contributo arriverà fino a un massimo di 1500 euro annui, divisi in rate mensili da circa 130 euro.Ma i genitori che vorranno approfittare di questo incentivo statale dovranno comunque affrettarsi:di euro, pari a 200mila richieste da 1500euro).