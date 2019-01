, affidabilità dei responsabili e la costituzione di un direttivo regionale, questi gli argomenti al centro dell’incontro avvenuto domenica pomeriggio presso l’Hotel delle Palme a Palermo dove il Commissario Lega Stefano Candiani, ha incontrato i responsabili provinciali. Candiani ha verificato la situazione del tesseramento in costante crescita, precisando criteri di valutazione utili a preservare la composizione dei circoli da qualsiasi rischio di autoreferenzialità. “Esprimo soddisfazione – afferma Candiani – per la crescita costante del movimento che, anche in Sicilia, si sviluppa sul territorio in maniera equilibrata e rispettosa del codice etico e della disciplina che è stata impartita. Tra gli argomenti affrontati con i responsabili provinciali anche le polemiche mediatiche sollevate in modo strumentale e inopportuno da alcuni soggetti che non sono in alcun modo rappresentativi del partito: non abbiamo bisogno di persone autoreferenziali, perché in Lega non servono le ambizioni personali, ma ci si impegna per la crescita del territorio. Il rispetto del codice etico e l’affidabilità della persona sono per noi aspetti insindacabili e inderogabili”.a: Saverio Cuci di Enna è il tesoriere, Massimiliano Rosselli di Agrigento è responsabile tesseramento, mentre all’organizzativo c’è Massimo Gionfriddo di Siracusa, che si aggiungono a Igor Gelarda e Fabio Cantarella rispettivamente responsabili Enti locali per la Sicilia Ovest e per l’area Est. “C’è massima soddisfazione per l’impegno che tutti stanno mettendo – ha precisato Candiani al termine dell’incontro- e soprattutto c’è la consapevolezza e la certezza che con la Lega, in Sicilia si cambia".