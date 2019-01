Un rapporto, quello tra Sala delle Lapidi e le organizzazioni di categoria, che negli ultimi tempi è stato più teso che mai: i rappresentanti degli imprenditori hanno infatti puntato il dito contro l’inerzia del consiglio che ha all’ordine del giorno numerose delibere, ancora non discusse, proprio sul commercio.su cui le associazioni hanno reclamato maggiore attenzione. In realtà l’Aula è già al lavoro sui mercati generali e poi dovrebbe toccare alla pubblicità ma le accuse delle associazioni hanno fatto scalpore, specie perché venute da un cartello che riunisce tutte le sigle. La conferenza dei capigruppo ha quindi deciso di convocare le associazioni per lunedì 4 febbraio, rispondendo proprio a una loro richiesta e nella speranza di stemperare la tensione.