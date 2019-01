n via Lincoln, inoltre, la comunità ha già aperto uno sportello amministrativo in cui si accelera l'iter per il rinnovo dei passaporti, per il quale è attualmente necessario recarsi al consolato di Roma. "Una volta all'anno - precisa Mortillaro - vengono anche raccolti i passaporti da due delegati del consolato, evitando i numerosi viaggi verso la Capitale".

E il Turismo nell'Isola resta una priorità, con l'apertura delle agenzie di viaggio: l'obiettivo dei commercianti asiatici a Palermo, infatti, è di facilitare gli spostamenti dei connazionali per acquistare la merce a Roma, Napoli e Prato e, allo stesso tempo, di attirare turisti asiatici in città. Il documentario che sarà trasmesso i Cina illustrerà, tra l'altro, i principali percorsi turistici del capoluogo.

Negli ultimi mesi altre due medie strutture gestite da cinesi hanno contribuito al boom delle attività orientali a Palermo: si tratta, rispettivamente, di locali di 900 e 1500 metri quadrati. Si trovano in via Marco Polo, dalle parti di corso Finocchiaro Aprile e in via Ugo La Malfa.

Un legame che va ormai avanti da 25 anni anni: "La comunità promuoverà così in Oriente le bellezze della nostra città - spiega il direttore generale Marco Mortillaro - un modo per promuovere ulteriormente il turismo e attirare investimenti cinesi". Sabato sera, la comunità ha organizzato una cena a cui hanno partecipato il sindaco Leoluca Orlando e i rappresentanti dell'ufficio del sindaco di Wenzhou. Presenti anche Ibrahima Kobe, presidente della Consulta delle Culture e il consigliere comunale Sandro Terrani.Quattrocento le attività commerciali delle lanterne rosse presenti in città, con oltre 350 dipendenti assunti con regolare busta paga. Business che si espande e che necessita di locali sempre più ampi. Specie per le attività di ristorazione e per le rivendite di merce all'ingrosso, i quali titolari tentano di accaparrasi le strutture ritenute più adatte.