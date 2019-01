Oggi è il Data Privacy Day, giornata del 28 gennaio istituita dall'Ue nel 2006, e poi adottata in tutto il mondo per sensibilizzare gli utenti sulla protezione delle proprie informazioni personali online. Sempre più a rischio per l'aumentare del cybercrime ma anche della scarsa attenzione delle persone alla propria sicurezza digitale. Non è un caso che da anni in cima alla classifica delle password più usate online ci sia ancora l'inossidabile '123456'.