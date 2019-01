"Da oggi - continua Ferrandelli - parte per noi il lavoro di aggregazione sul territorio e di radicamento. Attiveremo tutte le energie disponibili, consapevoli che +Europa è lo spazio per chiunque voglia spendersi sui nostri obiettivi in prima persona, senza pregiudizi. In tanti, da tutta la Sicilia, mi stanno chiamando in queste ore manifestando interesse e li incontrerò nei prossimi giorni.

Il nostro candidato alla segreteria, Benedetto della Vedova, ha avuto una buona affermazione e la nostra lista congressuale, Stiamo uniti in Europa, è stata la più votata consentendo di portare In assemblea Nazionale decine di delegati, molti dei quali del Sud, tra cui la presidente de I Coraggiosi Maria Saeli. Io farò anche parte della direzione nazionale - spiega - così da garantire un raccordo più immediato tra i territori ed una maggiore incisività politica.

Ringrazio tutti quelli che hanno consentito il raggiungimento di questa tappa, sopratutto chi in italia si è confrontato con noi su linee congressuali diverse, impreziosendo il dibattito e essendo parte fondamentale del processo di crescita. Ma un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutta la mia delegazione, dai più giovani ai più esperti - conclude Ferrandelli - per avermi affiancato con entusiasmo, superando difficoltà logistiche, organizzative ed economiche in prima persona e senza i quali nulla sarebbe stato possibile. Sono certo che saranno linfa per una crescita importante".

PALERMO - “Rientriamo in Sicilia con nuovo entusiasmo e con la consapevolezza di aver portato nel dibattito congressuale le ragioni del Sud. Così Fabrizio Ferranelli a conclusione del Congresso fondativo di +Europa, tenutosi a Milano, di cui I Coraggiosi sono stati una parte integrante, insieme ad altre realtà che hanno portato nuove energie e punti di vista, ormai patrimonio di un unico partito.