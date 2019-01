ed era apparso come un gesto di condanna verso il parente pentito, come è accaduto in altre simili circostanze. “Una pura casualità, non abbiamo messaggi da mandare alla mondo mafioso”, dicono la moglie e la figlia di Filippo Bisconti, neo collaboratore di giustizia.attraverso l'ex avvocato di Bisconti, Jimmy D'Azzò, a cui il neo pentito ha revocato l'incarico dopo avere scelto la strada della collaborazione.“Ha sbagliato e pagherà il suo conto con la giustizia - spiegano moglie e figlia di Bisconti -. Ha fatto delle scelte di vita che non condividevamo prima e non condividiamo ora. Non abbiamo alcun motivo di mandare messaggi di dissociazione a chicchessia, vogliamo soltanto continuare a vivere la nostra vita. Il colore nero dei vestiti è stata una casualità”.