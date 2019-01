PALERMO – Dopo che stamani la prima commissione ha affossato le variazioni di bilancio, il governo si è presentatocon un voluminoso incartamento di interventi sulla manovra. Una mossa, quella dell’assessore all’Economia Gaetano Armao, che ha provocato le proteste delle opposizioni. Il Pd sta dando filo da torcere contestando alla giunta sia il modo di procedere sia quelli che vengono definiti “tagli indiscriminati”. Critici anche i 5 Stelle.. Il governo non intende prolungare l’esercizio provvisorio, che scade tra tre giorni. E per risolvere il problema delle coperture per colmare il buco determinato dalla sentenza della Corte dei conti, visto che la prima commissione si è opposta agli interventi sulle voci relative al personale,A quanto si apprende, le novità presentate dalla giunta oggi pomeriggio all’Ars prevederebbero tagli per Pip, protezione civile, consorzi di bonifica (molto consistenti, nell’ordine di una ventina di milioni), Esa (circa 9 milioni), adozioni internazionali, disabilitò, Terme di Acireale. Inoltre, in virtù del definanziamento di una parte consistente della manovra, decadrebbero anche buona parte degli emendamenti, altro punto su cui c’è tensione in commissione. La seduta, cominciata nel pomeriggio, è ancora in corso..