Gli agenti del Caep, il nucleo controllo attività produttive durante il sopralluogo compiuto nei locali di una associazione culturale ubicata in via De Spuches, hanno riscontrato l'emissione di musica ad alto volume. Il rappresentante legale è stato denunciato all'autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica e sono state sequestrate le apparecchiature musicali. , hanno riscontrato l'emissione di musica ad alto volume. Il rappresentante legale è stato denunciato all'autorità giudiziaria per disturbo della quiete pubblica e sono state sequestrate le apparecchiature musicali.

Nel giardino di pertinenza del locale, arredato con tavoli e sedie, veniva effettuata la somministrazione senza la prevista autorizzazione sanitaria. Per gli stessi motivi è stato sequestrato un distributore automatico di bevande calde; oltre alla mancanza dell'apparecchio alcol test e delle tabelle alcolemiche , sono state riscontrate gravi carenze igieniche nella cucina, con i muri anneriti dai vapori e la pavimentazione sudicia.

Il titolare, preposto alla somministrazione di alimenti e bevande , era sprovvisto dell'attestato di alimentarista e del piano di autocontrollo HACCP sulla sicurezza alimentare necessario per le attrezzature e i piani di lavorazione destinati al contatto con le derrate alimentari. Nel deposito, venivano stoccati in promiscuità, detersivi, solventi, bevande e derrate alimentari. Nel locale, i prodotti alimentari esposti al banco, non contenevano l'indicazione del prezzo al pubblico e mancava l'apparecchio alcool test

Infine in piazza Cattolica, nel corso dei controlli effettuati in un pub, è emerso che uno dei barman , preposti alla mescita di bevande alcoliche a superalcoliche, era sprovvisto dell'attestato di alimentarista, mentre nel locale non erano esposti la tabella contenente gli orari di apertura e chiusura dell'attività e del listino prezzi dei cocktail e non disponeva dell' apparecchio alcool test da mettere a disposizione dei clienti. Un utile servizio previsto dalla normativa vigente che permette di accertare a chi ha bevuto vino, birra o alcolici, se è in grado di mettersi alla guida per prevenire multe abbastanza esose o il rischio di incidenti.

ha sanzionato per oltre 23.000 euro tre locali, un'associazione culturale e due pub, rispettivamente ubicati in via De Spuches, via Roma e piazza Cattolica.