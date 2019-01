scelta di non votare al congresso, in segno di protesta nei confronti della gestione del partito in Sicilia

“Il governo Musumeci ha bisogno di una bombola d’ossigeno, il Movimento cinque stelle è nel pallone e di certo nel Pd si sta meglio: c’è tanta cattiveria e qualcuno ormai nutre un fastidio vero verso un pezzo del partito”. La politica siciliana, vista dall’ex assessore Dem mostra ovunque i segni dei propri problemi. Problemi soprattutto interni.“Questa è certamente l’immagine che ormai trasmettiamo: quella di un partito rissoso che parla ormai più al ceto politico che alla gente. Ma ultimamente la situazione è ulteriormente peggiorata”.“Il problema non è tanto l’esistenza di tensioni interne a un partito durante una fase congressuale. Quelle sono fisiologiche, per carità. Ma oggi addirittura temo che possano scoppiare risse”.“Mi pare evidente, ormai, che un pezzo del Pd prova un chiaro fastidio nei confronti di un altro pezzo del partito. Il clima è veramente terribile”.“Il punto è proprio questo. Inizio ad avvertirlo come un problema vero, un rischio concreto. Ma non solo per quella parte del partito che oggi è guardata con fastidio”.“Vede, il rischio di questo gruppo dirigente è quello di rappresentare, alla fine, solo se stesso. Un fatto che si tradurrà inevitabilmente in pessimi risultati nei vari passaggi elettorali. È un gruppo che non produce nulla, che non riaccende nulla: sta solo provando a controllare un cadavere”.“Si tratta solo dell’ultima alchimia di un ceto politico che sta solo cercando di capire come sopravvivere. Ma si tratterebbe di un soggetto politico che non dice cosa è, ma solo a cosa si oppone. Dove vuole che vada? È solo un gioco di parole, quello dell’antipopulismo. In realtà sono proprio queste idee ad allontanare ulteriormente la gente. E inizio a pensare che l’obiettivo sia proprio questo”.“Sì, della serie: meno siamo, meglio stiamo. O ‘pochi ma buoni’. Resta solo da capire, quando si parla di buoni, chi siano questi buoni. E buoni a che cosa?”.“Oggi certamente annaspiamo. Il problema di una opposizione non è tanto quello di votare contro il governo – che sarebbe già qualcosa – ma quello di proporsi come luogo di una proposta alternativa. Oggi il Pd come fa a proporsi come alternativa a questo governo?”.“Sinceramente non credo che oggi Musumeci abbia una tale forza attrattiva da convincere esponenti del mio partito ad appoggiare la sua esperienza di governo, a meno che non si pensi soltanto a galleggiare un po’ e sopravvivere nel miglior modo possibile. Mi sembra comunque uno scenario improbabile. Poi, sa come si dice: la mamma dei cretini è sempre incinta”.“E come fa ad esserlo? Da quando si sono insediati non fanno altro che parlare dei problemi che hanno ereditato. Ma anche questo racconto è pieno di falsità”.“Una su tutte: quando parlano di governi precedenti dimenticano, ad esempio, di dire che assessori dell’attuale governo erano assessori anche di qualche ‘governo precedente’. Penso all’assessore Armao che era l’assessore di Lombardo, quando Monti disse sostanzialmente che la Regione siciliana era fallita. Ma questo dimenticano sempre di dirlo”.“Il disavanzo lo hanno ereditato tutti i governi, mica è una novità. Il disavanzo è nato negli anni della prima repubblica. E comunque la Corte dei conti non ha contestato il disavanzo lasciato dal vecchio governo, ma le forme scelte dal governo attuale per ripianare questo disavanzo. È diverso, ma anche questo non lo dicono apertamente”.“Io penso che nei cinque anni precedenti si sia comunque invertita una rotta, riducendo i costi della Regione in un momento assai difficile. Potevamo fare di più? Certo, è sempre possibile. Ma questo governo adesso dovrebbe dire cosa vuole fare oggi, per il futuro. E invece, è il caos”.“Hanno presentato prima una Finanziaria, poi un collegato che doveva fungere da ‘lecca-lecca’ per i deputati. Era pieno di assunzioni, spese di ogni tipo, utili a convincere i parlamentari ad approvare la manovra. Poi si sono accorti che non era possibile finanziarlo. Ma questo era chiaro fin da luglio. Solo che hanno voluto insistere con la Corte dei conti, per andare infine incontro a una sonora bocciatura”.“I grillini sono nel pallone, è evidente. Stanno vivendo la situazione surreale di chi deve rispondere in Sicilia dell’operato del governo nazionale e contemporaneamente giocare a fare l’opposizione di Musumeci”.“Ma lo hanno fatto scendendo uno schema politicista: Musumeci dovrebbe infatti dare un calcio a Forza Italia… retorica utile solo a non caricarsi addosso i veri problemi. Del resto, oggi sono in grande difficoltà: hanno perso l’età dell’innocenza”.“Su questo mi pare che l’orientamento sia chiaro: si prepara un ‘salva-Salvini’. Poi si inventeranno qualcosa. Diranno che c’è un nemico da respingere, che il governo del cambiamento rischia di cadere, che bisogna difendersi dai poteri forti… L’hanno fatto ormai su tante cose: sui condoni, l’hanno fatto sui migranti, loro che votarono Gino Strada per il Quirinale. Lo faranno anche adesso: si mangeranno un elefante e diranno a tutti che era un’anatra”.