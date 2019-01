Uno spettacolo che debutta al teatro Politeama di Palermo in prima europea. L’artista ha presentato stamattina nella sala Rossa del teatro questo suo nuovo progetto musicale che a Marzo uscirà in tutto il mondo come album.Noa ha scritto sui brani di Johan Sebastian Bach dei testi in inglese con delle frasi in ebraico ispirati atemi come la tecnologia, la religione, il riscaldamento globale e il femminismo, l’eutanasia, il conflitto israelo-palestinese e le relazioni nell’era dei social. La parte di spettacolo dedicata a Bach sarà il cuore del concerto, prima l’artista proporrà alcuni brani del suo repertorio e dopo regalerà al pubblico alcuni pezzi famosi e amati dal pubblico di cui lei è stata interprete.- Ho letto che il primo uomo che ha scalato l’Everest ha detto “Scalare una montagna vuol dire scalare se stessi”. Io credo che occuparsi di Bach vuol dire scalare se stessi: i propri sogni ed anche le proprie paure”. L’artista ha ammesso di stare realizzando questa opera non per il proprio ego ma per divulgare la musica di Bach e per questo la selezione dei brani la ha portata a sacrificare la scelta di brani su cui avrebbe voluto cantare come "l’aria sulla quarta corda".“È un regalo che questa artista straordinaria fa alla nostra città. Palermo continua ad essere capitale culturale attraverso l’implementazione dell' offerta culturale”. Ringraziamenti anche da parte di Donatella Sollima, direttore artistico dell’associazione. “È decisamente apprezzabile l’opera di Noa perché costituisce una operazione di divulgazione della musica di Bach”.“Oggi - ha detto - la disinformazione alimenta la paura che è una cosa positiva se serve per proteggerci ma quando la paura genera odio allora danneggia. Dobbiamo guardare ai fatti con accuratezza. Il nostro punto di vista viene alimentato dagli interessi che vogliono fare crescere la paura. In America Trump vuole costruire il muro con il Messico e mette la lente d’ingrandimento quando avviene un crimine. Ma - ha continuato - se si guardano i dati, i crimini commessi dagli immigrati sono decisamente meno in proporzione a quelli commessi dagli americani”. Poi l’artista ha parlato delle questioni di casa nostra e ha fatto riferimento al caso della Sea Watch. “I governi hanno il compito di fare le leggi - ha affermato la cantante -, poi rimane il dovere per tutti di restare umani. Spesso si tratta di gesti simbolici. Mi chiedo cosa possano fare di male all’Italia 48 persone”.