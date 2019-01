ROMA - "I 50 migranti trattenuti sulla Sea Watch hanno tutto il diritto di poter accedere alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato politico". Così su Fb il deputato siciliano M5S Leonardo Penna. "Il punto vero della questione non è il porto di attracco, ma la destinazione prescelta dai migranti, essendo l'Italia per la stragrande maggioranza dei casi solo un paese di passaggio e non la meta finale - prosegue -: ragione per cui gli altri paesi europei, a cominciare dalla Francia (basti ricordare quanto avvenuto alla frontiera italiana a Ventimiglia), continuano ad agire come se quello della gestione dell'immigrazione fosse un problema soltanto italiano". "Per spingere la Commissione Europea a porsi davvero il problema di quote e porti, i migranti dovrebbero essere messi in grado di raggiungere le aree europee che desiderano e contemporaneamente le autorità italiane dovrebbero dar vita a una grande azione nonviolenta con un gigantesco sit-in davanti le sedi europee, partecipato dai migranti e dalle autorità italiane".(ANSA).