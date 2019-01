, capogruppo del Pd in commissione di vigilanza Rai, ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare a riguardo: "Faremo accesso agli atti per verificare il compenso che la Rai vorrebbe pagare a Grillo per la messa in onda della trasmissione. Pensare che i soldi del servizio pubblico siano utilizzati per pagare quello che ormai è - a tutti gli effetti - un leader politico mi sembra folle". Stoccata anche dal vice premier leghista

, che intervistato da Rtl ha affermato: "Sono sicuro che li darà in beneficenza, non ha bisogno di quei 30mila euro Beppe Grillo".

Si chiamo così la trasmissione che andrà in onda stasera su Rai2, con Beppe Grillo protagonista assoluto.Il programma si preannuncia come un tributo alle sua carriera, un mosaico di spezzoni delle mille performance che sono andate in onda dagli anni ottanta ad oggi, davanti ai telespettatori italiani.filmati già editi, che - secondo quanto circolato in questi giorni -Ma per replicare alle accuse delle opposizioni, sulla vicenda è intervenuto anche il neo direttore di Rai 2: "Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l'ultima cacciata dalla Rai. Sono pochi spezzoni per un costo appunto di circa 30mila euro. Non vedo davvero lo scandalo".