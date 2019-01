Un incubo per un autotrasportatore del Catanese che due notti fa era in viaggio verso Carini, in provincia di Palermo, per consegnare ad un'azienda un carico di carne bovina dal valore di oltre centomila euro.dove l'uomo è stato trovato sotto choc. Ha raccontato gli attimi concitati del colpo, messo a segno in pochi minuti, dopo essere stato bloccato dai rapinatori che gli hanno intimato l'alt con una paletta simile a quella utilizzata dalle forze dell'ordine.Il semirimorchio che conteneva il carico di carne è stato poco dopo individuato a Brancaccio, a Palermo: era stato completamente svuotato. Le indagini per risalire agli autori della rapina sono in corso.