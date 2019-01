Adesso il contratto, che costituisce un preaccordo, va approvato dalla Giunta. Poi andrà alla Corte dei conti per l'apposizione del visto. La Corte potrà vidimarlo in breve tempo oppure potrà avanzare delle osservazioni e potrebbe arrivare fino a rispedirlo in via Trinacria, dove ha sede l'Aran Sicilia. Solo con il visto dei giudici contabili l'accordo diventerà definitivo. Poi andrà alla Corte dei conti per l'apposizione del visto. La Corte potrà vidimarlo in breve tempo oppure potrà avanzare delle osservazioni e potrebbe arrivare fino a rispedirlo in via Trinacria, dove ha sede l'Aran Sicilia. Solo con il visto dei giudici contabili l'accordo diventerà definitivo.

L'ok sul contratto collettivo dei dipendenti arriva da tutte le sigle sindacali, salvo la Siad. A firmare è così la rappresentanza sindacale che rappresenta il 94% dei dipendenti regionali del comparto non dirigenziale. Si dice soddisfatto Accursio Gallo, presidente dell'Aran Sicilia: "Non era mai accaduto che il contratto di lavoro dei regionali fosse approvato da una percentuale così alta di rappresentanza dei lavoratori".. C'è una particolare attenzione verso la performance e la produttività. Sono stati inseriti lo smart working, le regole sulle terapie salvavita e sono previste anche nuove regole sul codice disciplinare.. "Non è stato un lavoro semplice - commenta a caldo il presidente dell'Aran Sicilia - abbiamo rispettato le direttive del governo regionale che ci chiedeva l'ammodernamento della burocrazia regionale anche tramite il contratto di lavoro. Questo ha proseguito grazie alla cooperazione con l'assessore alla funzione pubblica Bernardette Grasso e i suoi uffici".che aveva fatto saltare il primo incontro in cui l'accordo era pronto per la firma. La commissione paritetica che se ne occuperà dovrebbe riunirsi solo dopo il visto dei giudici contabili, ma già il primo di febbraio inizieranno i lavori per elaborare l'accordo sulla questione e per attivare la mobilità dalle classi più basse.