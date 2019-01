La querelle - scrive l’Agi - è iniziata con una nota pubblicata l’11 gennaio da uno degli accademici. Molti lettori chiedevano se fosse lecito costruire il verbo sedere con l’oggetto diretto di persona: ad esempio siedi il bambino". E la risposta si è prestata a qualche equivoco. Ma La Crusca non ha cambiato idea. "Gli insegnanti devono stare tranquilli: potranno continuare a correggere gli studenti che scrivono esci la sedia".

Si legge in giro e sui social che l’Accademia della Crusca avrebbe dato il via libera a espressioni come 'scendi il cane', cioè l’uso di transitivo di verbi di moto. Non è vero. Infatti, come precisa il sito dell’Agi, che ha intervistato in proposito il presidente, Claudio Marazzini, gli accademici fiorentini non hanno cambiato idea.