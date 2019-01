PALERMO - Oggi doveva cominciare la "staffetta" dei deputati del Pd sulla Sea Watch, in rada al largo di Siracusa, con il segretario Maurizio Martina e i deputati e senatori siciliani. Ma con un'ordinanza emessa ieri, e valida "dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa", lo specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla SeaWatch 3 in rada al largo di Siracusa, con il segretario Maurizio Martina e i deputati e senatori siciliani. Ma con un'ordinanza emessa ieri, e valida "dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Siracusa", lo specchio d'acqua all'interno della Baia di Santa Panagia, per un raggio di mezzo miglio dalla SeaWatch 3 , "è interdetto alla navigazione, ancoraggio e sosta con qualunque unità non espressamente autorizzata". Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal comandante della capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D'Aniello. Un provvedimento che arriva all'indomani della visita a bordo di tre parlamentari e del sindaco di Siracusa, che hanno denunciato lo stato di sofferenza dei migranti a bordo. . Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal comandante della capitaneria di porto di Siracusa, Luigi D'Aniello. Un provvedimento che arriva all'indomani della visita a bordo di tre parlamentari e del sindaco di Siracusa, che hanno denunciato lo stato di sofferenza dei migranti a bordo.

L'ordinanza si richiama alla nota di ieri della prefettura che, "alla luce di quanto emerso durante la riunione tenutasi in presenza delle forze di polizia, ha richiesto alla Capitaneria di porto di Siracusa - si legge nel documento - l'adozione di urgenti provvedimenti di disciplina della navigazione e dell'accesso nell'area di mare circostante il punto di fonda dell'unità Sea Watch 3, mediante interdizione del tratto interessato in considerazione del fatto che la presenza e/o la navigazione di altre imbarcazioni attorno alla stessa motonave possono creare problemi riguardanti l'ordine pubblico e la sanità pubblica".

Riusciranno a questo punto i parlamentari dem a salire a bordo? "Si parte oggi con la staffetta democratica" di sostegno alla Sea Watch con 47 migranti a bordo. Così scrive il segretario regionale del Pd, Davide Faraone, annunciando che "sarà a Siracusa con il primo gruppo di parlamentari Dem per salire a bordo della Sea Watch e chiedere l'immediato sbarco, a partire dai minori, dei 47 migranti. Con Faraone, Maurizio Martina, Carmelo Miceli, Matteo Orfini, Fausto Raciti, Valeria Sudano e Francesco Verducci.

Intanto, Matteo Salvini tiene il punto. "Sulla Sea Watch, ci tengo a ribadirlo, non ci sono donne e bambini. Queste persone non devono essere messe in mano agli scafisti che sono i veri delinquenti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista radiofonica a RTL. Un concetto che il ministro ha ribadito Queste persone non devono essere messe in mano agli scafisti che sono i veri delinquenti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'intervista radiofonica a RTL. Un concetto che il ministro ha ribadito anche con un tweet. Sul blitz dei parlamentari e del sindaco di Siracusa a bordo della nave, il vicepremier ha spiegato che "non hanno rispettato le norme igienico-sanitarie. Possono portare a terra di tutto e di più". Per il Pd il ministro sta violando la legge;

"Sono qui a Siracusa per tenere alta l'attenzione e cercare di dare una mano assieme alle tante associazioni che stanno lavorando su questo fronte - dice Maurizio Martina -. La cosa fondamentale è mettere in sicurezza questa persone ed evitare che si giochi sulla loro pelle un altro tempo di questa campagna sbagliata che il governo ormai ha armato da mesi. Chi sta violando la legge è il governo italiano". I parlamentari del Pd stano valutando il da farsi alla luce dell'ordinanza che vieta di avvicinarsi alla nave. "Saremo qui presenti ogni giorno come i parlamentari ed esponenti politici del Pd fin quando non faranno scendere tutti quelli che sono a bordo", dice Faraone.

"Nave in Olanda? - risponde Martina - Prima di tutto dobbiamo far attraccare queste persone che sono a pochi metri da noi e far curare i casi più delicati sulla nave. Non accetto che qualcuno al governo anziché preoccuparsi di come stanno queste persone giochi a risiko, non è così che si risolve la vicenda". A Siracusa, intanto, le associazioni hanno organizzato un altro presidio per il pomeriggio chiedendo di far sbarcare i migranti, con l'hashtag #scendeteli.

l comandante della Sea Watch non è indagato per i suoi spostamenti in mare dalla Procura di Siracusa, dove sono state depositate relazioni sulle indicazioni avute dalla nave della Ong anche dall'Olanda. Lo ha confermato all'Ansa il procuratore Fabio Scavone che ha aperto un'inchiesta, come atto dovuto, a 'modello 45': un fascicolo senza ipotesi di reato né indagati in cui vengono acquisiti atti di indagini. Tra questi anche la relazione sul mancato attracco della nave in Tunisia per un eventuale sbarco in sicurezza.

(ANSA) - "È inaccettabile che gli stati membri si girino dall'altra parte di fronte a quello che succede nel Mediterraneo. Così tradiscono il progetto europeo e le aspettative dei cittadini. Si approvi subito l'accordo sulla redistribuzione obbligatoria votato dal Parlamento europeo". E' quanto chiede il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani in un tweet di fronte agli ultimi sviluppi della Sea Watch.