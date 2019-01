E' stato colto in flagrante Decent Aloyshus, un nigeriano di 23 anni arrestato dalla polizia nella zona dell'Albergheria.E' così stato necessario eseguire una perquisizione: l'uomo, già con precedenti per droga, aveva addosso 45 involucri di eroina, due cellulari, un Ipad e soldi in contanti per 125 euro, ritenuti frutto dello spaccio.L'ennesimo caso di spaccio nell'ampia zona compresa tra lo storico mercato e via Roma, dove l'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine è stata potenziata, con il sequestro di marijuana, hashish e cocaina. In aumento lo spaccio dell'eroina, tornata nel mercato degli stupefacenti in grosse quantità.