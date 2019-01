La Polizia di Stato ha tenuto nei giorni scorsi un incontro con i giovanissimi studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Giotto –Cipolla di Palermo. Il tema della giornata dedicata alla legalità è stato il Progetto “Train to be cool”, l’iniziativa attraverso cui Polizia Ferroviaria si rivolge agli studenti di ogni ordine e grado per parlare di sicurezza in ambito ferroviario. Il tema della giornata dedicata alla legalità è stato il Progetto “Train to be cool”, l’iniziativa attraverso cui Polizia Ferroviaria si rivolge agli studenti di ogni ordine e grado per parlare di sicurezza in ambito ferroviario.

I piccoli studenti hanno appreso, attraverso una speciale presentazione improntata sui suoni e sui colori del mondo ferroviario, come approcciarsi in sicurezza al viaggio a bordo del treno, evitando comportamenti scorretti molto pericolosi, e come veicolare il messaggio della sicurezza anche agli adulti che fanno parte delle loro vite.

Dopo la “lezione teorica” si è poi passati alla “prova pratica” nel corso della ciascuno dei bambini si è cimentato nell’impersonificazione di un elemento ferroviario (semaforo, treno, campanella barriera del passaggio a livello, agente della Polizia Ferroviaria, ecc.). Superata la prova, i giovani studenti hanno ottenuto un’esclusiva “Patente di esperto della sicurezza ferroviaria” nonché alcuni gadget in ricordo della giornata.

Il treno della sicurezza, dedicato alla scuola primaria, partito dalla Scuola Giotto-Cipolla, farà tappa in altri istituti di Palermo e provincia, anche con particolari lezioni alle scolaresche direttamente a bordo treno.