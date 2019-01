Se i librai vorranno spostarsi potranno farlo, ma al momento sembra che il Comune abbia rinunciato a spostare le bancarelle in via Emerico Amari.

“La scelta dell’amministrazione comunale di lasciare le bancarelle dei librai in via Libertà, a Palermo, non può che trovarci d’accordo – dice il capogruppo del Pd Dario Chinnici - le corsie ciclabili realizzate sui marciapiedi sono pericolose e quindi verranno spostate, mentre i librai resteranno al loro posto. Una decisione che premia la cultura, viene incontro alle esigenze del mondo produttivo ma anche alle richieste delle associazioni: le corsie ciclabili sul marciapiede sono pericolose e quindi gli uffici stanno valutando soluzioni alternative”.

Il comune di Palermo mette la parola “fine” alla querelle di queste settimane su chi o cosa abbia diritto a stare sui marciapiedi della strada principale della città: se le bancarelle oppure la corsia riservata alle biciclette. Una convivenza ormai impossibile e che aveva spinto in un primo momento Palazzo delle Aquile a spostare i librai, chiedendo loro di trovare una sistemazione alternativa ma sollevando al tempo stesso un vespaio di polemiche.Iolanda Riolo, della Soprintendenza, del presidente della Sesta commissione Ottavio Zacco e degli uffici e alla fine a vincere sono stati i librai che potranno restare al proprio posto. “Le piste ciclabili, indipendentemente dai librai, sono e restano pericolose – spiega l’assessore Marino a Livesicilia – Ci sono anche pali e impianti pubblicitari che mettono a rischio chi le utilizza. L’orientamento è di lasciare i librai in via Libertà, anche se chiederemo loro di rendere le strutture esteticamente più gradevoli, e di togliere la pista ciclabile: l’ufficio Traffico è al lavoro per trovare un’alternativa e soltanto a quel punto la pista sarà spostata. Comunque, in futuro, eviteremo di autorizzare gazebo o impianti pubblicitari sui marciapiedi che possano intralciare i pedoni”.– I librai da via Libertà non si sposteranno, a meno che non siano loro a volerlo. Del resto la pista ciclabile era sperimentale e l’ufficio Traffico avrebbe dovuto valutare se renderla permanente oppure no: purtroppo finora non era stato fatto e qualcuno aveva addirittura ipotizzato di far spostare i librai, una follia che per fortuna abbiamo evitato”.per accertare la possibilità di ospitare o meno la corsia dedicata alle due ruote. Ne è venuto fuori che la pista nel 2016 è stata prevista sui marciapiedi (con limite di 10 chilometri orari) sia per l’impossibilità dell’uso promiscuo delle corsie riservate agli autobus, sia per non togliere stalli a pagamento dalle laterali: questo però, considerando anche i librai, ha ridotto lo spazio libero. I tecnici, dopo un sopralluogo, hanno messo nero su bianco che la larghezza è di 2,7 metri tranne che in corrispondenza di quattro fermate degli autobus, di un telefono pubblico all’altezza di via Catania e dei totem pubblicitari, oltre a panchine e aiuole che riducono lo spazio per i pedoni. Per non parlare di pali per la segnaletica, parcometri e lampioni che costringono chi cammina a piedi a invadere la pista ciclabile, pur di scansare gli ostacoli.come sperimentale, anche in considerazione della futura linea di tram che passerà proprio da via Libertà.“Siamo contenti dell’esito della riunione e ci diciamo disponibili a lavorare al rilancio di quello che è un presidio culturale con iniziative dedicate”. Per il capogruppo di Palermo 2022, Toni Sala, “la fase sperimentale può considerarsi terminata con un evidente esito negativo: è opportuno individuare piste più sicure, mentre i librai devono restare al proprio posto. Bisogna affrontare questi temi con spirito di collaborazione e in sinergia, condividendo decisioni e informazioni tra i vari uffici”.